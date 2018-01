União traz 5 novos reforços O União São João anunciou nesta quarta-feira a contratação de cinco reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. São eles: o meia Marquinhos Bolacha e o volante Lelo, que disputaram a Série A-2 Paulista pelo Rio Preto, o lateral-esquerdo Renan, contratado junto ao União Barbarense, o zagueiro Horácio, que estava no Fortaleza, e o meia Clayton, que disputou a Série A-3 pelo Bandeirante de Birigui. Outro reforço que pode vir do rio Preto é o meia Maurinho, um velho conhecido do técnico Márcio Rossini, ex-zagueiro do Santos. Antes disso, já tinham se apresentado no estádio Hermínio Ometto o volante Leonardo e o atacante Edu Salles, que estavam emprestados para o Vitória-BA. Eles devem disputar a Série B pelo União. A diretoria já havia conseguido três reforços: o lateral direito Jamur, que estava no Sãocarlense, o zagueiro Jeferson, ex-Camaçari (BA), e o meia Dirley, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Dois jogadores devem deixar o elenco: o zagueiro Bernardi e o volante Fabrício Sousa, que interessam a o Corinthians. O acordo estaria bem próximo. A expectativa em Araras é pela confirmação da nova tabela do campeonato, que inicialmente começaria no dia 8 de julho. Os jogos e as datas estão indefinidas.