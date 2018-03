União treina sem peso nas costas Com o ânimo elevado após a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, quando bateu o Sport por 3 a 2, na última rodada, os jogadores do União São João esperam manter o ritmo contra o Londrina, neste domingo. O próprio técnico Roberto Cavalo admitiu que essa vitória "tirou um peso das costas" dos atletas. O treinador afirmou que isso facilitará nos treinamentos. "É mais fácil trabalhar com os jogadores confiantes. Essa alegria faz com que os jogadores tenham um melhor aproveitamento durante treinos", disse o treinador. Roberto Cavalo deve definir o time que começa jogando na sexta-feira. O União ocupa a lanterna, com três pontos, e é um sério candidato ao rebaixamento.