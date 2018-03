União usa reforços da Chapecoense O técnico Roberto Cavalo, do União São João, último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, promete inovar nas próximas escalações do time. O treinador deve começar a colocar, aos poucos, os reforços contratados da Chapecoense-SC: Alessandro (goleiro), Rildo e Tininho (zagueiros), o volante Tuca e o atacante Fábio Azevedo. Todos os jogadores já estão regularizados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Rildo, inclusive, já foi titular no empate por 1 a 1 contra o Mogi Mirim na rodada passada. Tuca entrou no segundo tempo. Contra o Vila Nova, neste sábado, tirando o goleiro Alessandro, todos têm chance de entrar no time. O time deve ser definido no coletivo desta quinta-feira. O União tenta de todas as formas conquistar os três pontos contra o clube goiano. O time ocupa a lanterna da Série B, com apenas quatro, seis a menos que o Gama, penúltimo. Depois da reunião de terça-feira, a diretoria decidiu dispensar o atacante Careca, revelado pelo Corinthians. Os dirigentes entraram em acordo com o jogador, que retorna para a Matonense.