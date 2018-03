União vai brigar pelo passe de Léo O União São João acionará amanhã na esfera esportiva, a Federação Paulista de Futebol (FPF), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou até a Fifa, se possível, para que o Santos devolva o passe do lateral-esquerdo Léo. Essa informação é do diretor comercial do clube de Araras, Pedro Morgado. O Santos teria que pagar até hoje duas notas promissórias de R$ 80 mil, referentes ao pagamento da sétima parcela da aquisição de Léo, senão o clube seria protestado em cartório. Porém, o Santos conseguiu judicialmente sustar o pagamento da promissória. Segundo Morgado, o Santos conseguiu, na 91ª Vara Civil de Santos, que a juíza Selma Marques Guimarães acolhesse o pedido do Santos, impedindo que o cartório protestasse o clube da Vila Belmiro. "Minha primeira atitude será ir a Santos amanhã e pegar uma cópia da ação e ver o que foi alegado", disse Morgado, que encaminhará o caso para o departamento jurídico do União São João. "Não vamos discutir a decisão da juíza, mas entender o caso." Morgado garantiu, porém, que o clube de Araras fará de tudo para ter o lateral Léo de volta. Ele entende que, se o Santos não pagou a sétima parcela, de um total de dez, também não quitará as demais. "Não estamos lidando com gente séria, pois, quando os procuramos (os dirigentes do Santos), nem atenderam o telefone", explicou o dirigente do União. Segundo ele, o clube precisa do dinheiro para quitar dívidas com fornecedores e também para montar o time que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro a partir de agosto.