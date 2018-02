União vence e reassume a vice-liderança do Paulista A-2 Depois de duas derrotas consecutivas, o União São João fez a pazes com a vitória ao superar a Portuguesa Santista, por 4 a 2, neste sábado, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. Com este resultado, pela 14.ª rodada, o União passou à vice-liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-2, com 27 pontos, três a menos do que a líder Portuguesa de Desportos. Ainda sem técnico, após a demissão de Edson Vieira, o União se recuperou das derrotas para o Botafogo e Guarani. E mereceu vencer apesar das reclamações da Santista com a fraca arbitragem. O time de Santos continua com 15 pontos. Outros três jogos foram realizados neste sábado. Em Limeira, a Internacional venceu o Bandeirante, por 2 a 0, chegando aos 21 pontos. O visitante continua com 20 pontos. Em Ribeirão Preto, o Comercial chegou aos 16 pontos, ao vencer por 1 a 0, o Mirassol, que fica com os mesmos 19 pontos. Em São José dos Campos, num jogo equilibrado, São José e Atlético Sorocaba empataram, por 1 a 1. Os dois times estão na zona de classificação. O São José, com 24 pontos, dois a mais do que o visitante.