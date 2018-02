União vence Internacional em Limeira A estréia da Internacional dentro do torneio de repescagem do Campeonato Paulista foi negativa. Mesmo atuando em casa, no estádio Limeirão, neste sábado à tarde, a Inter perdeu para o União São João, por 1 a 0. A derrota deixou os limeirenses na condição de candidato ao rebaixamento, apesar da estréia do técnico Vica. Como era esperado o jogo foi marcado pelo baixo nível técnico e pela presença de poucos torcedores. A Internacional, mesmo atuando em casa, não conseguiu imprimir um ritmo forte e ameaçar o goleiro Rafael, do União São João. No segundo tempo, pouco mudou. O União esperou o contra-ataque certo para tentar seu gol. E conseguiu aos 34 minutos, com o lateral Nilton. Depois disso, a Internacional tentou de tudo, mas na base do desespero. No final, o técnico Arnaldo Lira, do União, estava satisfeito: "Não contratamos ninguém para esta fase, mas o espírito de luta valeu. Prevaleceu a raça da equipe", disse o técnico Arnaldo Lira. Do outro lado, Vica lamentava: "Teremos que melhorar muito para não cair". Ficha Técnica Internacional: Oliveira; Mantena, Max, Rogério e Anderson; Rafael, Mineiro (Maranhão), Bob (Fabiano Ferre) e Silas (Almeida); Valdson e Ferreira. Técnico: Vica. União São João: Rafael; Milton, Ben-Hur, Félix e Valdo; Ivan Rocha, Tales (Gilberto Gaúcho), Wilson Mathias e Osmar; João Paulo (Leonardo) e Cristiano (Tosca). Técnico: Arnaldo Lira Gol: Milton aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro: Cléber Wellington Abade Cartão amarelo: Rafael, Valdson e Ivan Rocha. Local: Estádio do Limeirão.