União vence Ituano e adia decisão O União São João foi a Itu e venceu o Ituano por 1 a 0, estragando a festa preparada pela torcida local. O Ituano precisava apenas do empate para ser campeão paulista com uma rodada de antecipação. O time do Itu ainda é líder do campeonato com 37 pontos, mas o União agora está a apenas um atrás. Na última rodada, o Ituano vai a São José do Rio Preto enfrentar o América enquanto o União pega a Matonense, em Araras. O União será campeão se fizer um ponto a mais que o seu adversário na última rodada. Se os resultados forem iguais, o Ituano fica com o título paulista. O União começou o jogo melhor, com arrancadas do veterano atacante João Paulo. Apesar de o Ituano ter equilibrado a partida, em nenhum momento apresentou o futebol que lhe colocou na posição de melhor time do campeonato. No final do primeiro tempo, o União conseguiu seu gol. Aos 43 minutos, Valdo cortou para o meio e, de longa distância, acertou um belo chute de perna esquerda, não dando chances ao goleiro André Luiz. No segundo tempo, o técnico Ademir Fonseca trocou Ranielli por Tita e o Ituano foi muito melhor. O União recuou e por pouco não cedeu o empate. O zagueiro Romildo e o goleiro Bruno estiveram seguros e conseguriam evitar o empate, adiando a decisão do Paulistão 2002. Juventus X América ? Com dois gols de Edson Di, o Juventus venceu o América por 2 a 0 na Rua Javari, atingindo a terceira colocação com 34 pontos. O time ainda mantém chances remotas de conquistar o título. A equipe da Mooca precisa vencer a Internacional, em Limeira, e torcer para que Ituano e União sejam derrotados. Além dos resultados, o Juventus precisa tirar uma diferença de oito gols de saldo em relação ao Ituano.