União vence Ponte nos acréscimos Em jogo emocionante no Estádio Hermínio Ometto, em Araras (SP), a Ponte Preta foi castigada e, com um gol de pênalti nos acréscimos, perdeu para o União São João por 3 a 2, nesta quinta-feira à noite. O resultado colocou o time de Araras na 13ª colocação na tabela do Campeonato Paulista, com sete pontos ganhos. A Ponte Preta ficou com quatro pontos, na 16ª colocação, a apenas uma posição da zona do rebaixamento. Mesmo jogando fora de seus domínios, a Ponte Preta iniciou o jogo dominando e aos seis minutos Harison fez boa jogada e Romualdo perdeu grande oportunidade. Mas aos poucos o União São João foi se acertando e passou a protagonizar as principais chances. Aos 29 minutos Juliano se aproveitou da liberdade que tinha e lançou Alessandro na área. O meia tocou de cabeça e Paulinho Kobayashi completou para o gol, abrindo o placar. A Ponte sentiu o gol sofrido, mas adiantou o time em busca do empate. O resultado foi imediato e aos 38 minutos conquistou a igualdade no placar. Romualdo arrancou rápido, cruzou e achou Harison na segunda trave. O meia encheu o pé e marcou se quinto gol na temporada. No segundo tempo a Ponte não diminuiu a pressão e chegou ao empate logo aos 15 minutos. Inspirado, Harison sofreu falta na meia direita. Ele mesmo cobrou, acertou o canto rasteiro e virou a partida em favor da Ponte. Mas aos 33 minutos Jean Carlos, que entrara na segunda etapa, fez boa jogada e deixou Borges na boa para marcar o gol de empate. Apesar de ter tido chances, a Ponte Preta cedeu a vitória no final. Luciano Baiano cometeu pênalti em Borges aos 46 minutos e, na cobrança, ele mesmo converteu e garantiu a vitória. Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 18 horas. O União recebe o Palmeiras no Estádio Hermínio Ometto. Já a Ponte Preta faz duelo tradicional com o Paulista, de Jundiaí, no Estádio Jaime Cintra.