União vence Vila Nova pela Série B O União São João venceu o Vila Nova-GO, por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. A vitória foi conquistada com muito sacrifício e uma boa dose de sorte. Segundo gol foi marcado por Galvão aos 45 minutos do segundo tempo. Apesar da vitória, o time paulista ainda é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, agora com sete pontos. O time goiano continua com 16 pontos, em 16º lugar. O Vila Nova saiu na frente no placar com Luciano aos nove minutos. Galvão empatou aos 45 minutos, ainda do primeiro tempo. No segundo tempo, o União buscou a vitória, encurralou o adversário e criou muitas chances para marcar. Mas seu gol saiu somente aos 45 minutos, de novo, com o artilheiro Galvão, de cabeça. Na próxima rodada, o Vila Nova vai receber o Ceará, na sexta-feira, em Goiânia. O União também atuará em casa, de novo, sábado, às 19 horas, contra o Joinville. A 13ª rodada da Série B será completada neste domingo com um jogo isolado entre Ceará e Anapolina, em Fortaleza. Antes disso, dois técnicos perderam o emprego: Ademir Fonseca entregou o cargo no América-RN logo após a derrota para o Marília, por 2 a 0. O mesmo fez Estevam Soares à direção do CRB após o empate em casa com o Paulista, em 1 a 1.