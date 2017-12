União vende revelação para Alemanha Sem nunca ter disputado uma partida oficial no elenco profissional, o atacante Thiago está dando adeus ao União São João. O jogador, de apenas 19 anos, acertou sua transferência para o Borussia Dortmund, da Alemanha, clube onde jogam os brasileiros Dedê, Evanílson, Ewerthon e Amoroso. O valor, por empréstimo, seria de US$ 180 mil. A relação entre Borussia e União é antiga. Em 1997, o meia Chiquinho deixou Araras para jogar no clube alemão, que mais tarde o repassou para o Borussia Moechengladbach. Atualmente, o brasileiro está no Oberhausen, da Segunda Divisão daquele país. Famoso por revelar jogadores de talento, o União já deu ao Brasil e ao mundo o lateral Roberto Carlos, o volante Rogério e o meia Vágner. Mais recentemente, saiu dos gramados do estádio Hermínio Ometto o meia Danilo, atualmente na Portuguesa. Mas ao contrário de Thiago, o torcedor do União teve o prazer de ver em ação todos estes jogadores.