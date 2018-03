União volta a decepcionar em Araras O União São João voltou a decepcionar em casa, ao apenas empatar sem gols com o Joinville, neste sábado à tarde, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. O time paulista continua na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com oito pontos. O Joinville tem 16 pontos, em 17º lugar. O resultado foi justo, porque o União não teve força ofensiva e nem competência nas finalizações. Ainda no final do primeiro tempo, o meio-de-campo Jean Carlos deixou o campo com suspeita de fratura na coluna cervical. Nas arquibancadas, entre os poucos torcedores, estava o técnico Geninho, do Corinthians, que teria ido observar o centroavante Galvão, a maior revelação do clube do interior. Desta vez, porém, a bola nem chegou aos pés do artilheiro. Outros jogos - Também na luta para fugir das últimas posições, o Gama empatou em casa com o América-MG por 1 a 1. O time brasiliense é penúltimo colocado com 11 pontos, enquanto a equipe mineira chegou aos 15 pontos. Os dois gols saíram no primeiro tempo, com Fred aos 26 para os mineiros, e Anderson, aos 42 para o Gama. Em Maceió, na estréia do técnico Robertinho, o CRB venceu o Avaí, por 2 a 0, com gols de Rodrigo Ítalo aos 28 e Claudinho aos 42 minutos do segundo tempo. O CRB tem 17 pontos e o Avaí continua com 18. Em Anápolis, Anapolina e Caxias empataram sem gols. O time goiano tem 18 pontos, enquanto o gaúcho soma 12 pontos na antepenúltima posição e tentando fugir do rebaixamento.