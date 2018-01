União volta a sonhar em não cair mais A vitória por 4 a 2 sobre a Anapolina na última terça-feira deu novo ânimo ao time do União São João, que mais uma vez voltou a sonhar com a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos ganhos, o time de Araras ainda se mantém na última colocação, mas diminuiu para cinco a diferença com o Caxias, seu adversário direto na briga pelo descenso. A animação do União é ainda maior em virtude da próxima rodada. Enquanto joga em casa contra o combalido São Raimundo, os gaúchos terão que jogar em Recife contra o Santa Cruz, que está lutando para garantir sua classificação à próxima fase. Caso os jogos beneficiem o União mais uma vez, a diferença entre as duas equipes cairia para apenas dois pontos, faltando duas rodadas para o encerramento da fase de classificação. "O time mostrou um grande futebol em Goiás. Já vínhamos demonstrando esta vontade, mas parece que os resultados finalmente começaram a aparecer", disse o técnico Play Freitas, quarto treinador do time na Série B. Antes dele já haviam passado Paulo Roberto, Luiz Carlos Cruz e Roberto Cavalo.