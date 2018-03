Única dúvida de Zetti está no gol O técnico Zetti está tranqüilo com a escalação do Paulista para o jogo decisivo contra o Palmeiras, no próximo fim de semana, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Ele disse que seu sonho é "ir para a final". Os jogadores Izaías e Galego, que tinham cartões amarelos não foram punidos durante o jogo e estão confirmados para o segundo duelo. A única dúvida do treinador é justamente quem vai defender o gol: Rafael Bracalli e Márcio estão no departamento médico. A alternativa pode ser o terceiro goleiro, o estudante de Educação Física Vítor. Rafael disse que seu maior desejo é jogar também as finais. ?Eu que defendi o time no campeonato inteiro. Não quero ficar de fora." O goleiro titular tem uma lesão na coxa direita e nesta segunda-feira à noite passará por uma sessão de ultrassonografia com o médico Adílson José Carminatti para saber se pode ou não voltar a treinar. "Eu acompanhei o jogo de sábado e acho que o Márcio, apesar de ter me substituído, foi o melhor jogador em campo. Ele foi excelente. Foi o responsável pelo placar de 1 a 1. Ele e o Danilinho, que tirou a bola debaixo do gol", explicou Rafael, que mantém esperanças. "Se o médico me liberar, começo um treinamento intensivo", disse, esperançoso. Já Márcio gostou dos elogios e disse que sente dores na panturrilha, por causa da cãibra durante a partida contra o Palmeiras. Ele e Rafael foram juntos ao médico. Nesta terça-feira, pela manhã, o técnico Zetti será informado da situação dos dois goleiros. Por enquanto, Vítor vai treinar como titular e pode ter como reserva o goleiro do time de júnior, Rafael Lucas. No Jaime Cintra há quem brinque com a situação, afirmando que se não tiver goleiro, Zetti pode entrar na partida. Nesta segunda-feira o treinador do Paulista levou a equipe para uma academia de natação de Jundiaí. O objetivo era realizar um relaxamento muscular.