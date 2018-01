Única dúvida do Americano é tática O técnico do Americano, Rubens Filho, tem somente uma dúvida tática para escalar o time que decidirá a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, domingo, contra o Volta Redonda. O treinador vai fazer uma opção entre Washington ou Marco Antônio para formar a dupla de ataque com Butti. A tendência é a de que Marco Antônio fique com a vaga, já que vem sendo o titular da equipe. Mas a dúvida do técnico do Americano é a de que ambos atuam pelo mesmo lado do campo e são os artilheiros do time na competição, com um total de três gols marcados. Nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo e capitão do Americano, Leandro Sena, destacou que a derrota para o Ipatinga, na Copa do Brasil, é algo do passado para os jogadores. Assegurou ainda que todos estão motivados e prontos para conquistar o título da Taça Guanabara. ?Estamos preparados psicologicamente. O jogo de quarta-feira já foi esquecido por todos", disse Sena. "A única coisa que precisamos lembrar são os erros, para não cometê-los novamente."