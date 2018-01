Unicid patrocina Futsal no Corinthians O futsal do Corinthians vai receber novo gás a partir desta quarta-feira. A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e o clube paulista assinaram contrato de parceria esportiva e educacional que prevê investimentos na modalidade e pode se estender às equipes de base do vôlei, basquete e handebol. Uma escola de esportes destinada a sócios e crianças carentes também está nos planos dos novos parceiros. O novo time de futebol de salão deve participar do Campeonato Metropolitano, Estadual e Copa Rio-São-Minas.