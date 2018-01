Unión Española vence a primeira pela Copa Libertadores Jogando no estádio Santa Laura, em Santiago (Chile), pela Copa Libertadores de América, o Unión Española derrotou na noite desta terça-feira o The Strongest, da Bolívia, por 1 a 0, com gol do brasileiro Emerson Pereira, aos 18 minutos do segundo tempo. Esse foi o primeiro gol da equipe chilena na competição. Com a vitória, o Unión Española somou seus três primeiros pontos e divide a segunda posição do grupo ao lado do próprio The Strongest e do Newell´s Old Boys, da Argentina. O líder é o Goiás, com seis pontos.