Unión Española vence The Strongest na altitude O Unión Española, do Chile, conquistou uma importante resultado pelo Grupo 3 da Copa Libertadores, o mesmo do Goiás, ao vencer o The Strongest por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, nos 3.600 metros de altitude de La Paz, na Bolívia. O gol saiu no sufoco, aos 45 minutos do segundo tempo, com Tapia. E levou o time chileno para a vice-liderança da chave, com seis pontos, deixando o argentino Newell´s Old Boys em terceiro, com quatro. O líder é o Goiás, que já está classificado para as oitavas-de-final, com 10 pontos. O lanterna The Strongest, com três, está praticamente eliminado.