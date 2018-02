Unión Maracaibo vence fora de casa e lidera o Grupo 6 Em partida de baixo nível técnico, o Unión Maracaibo, da Venezuela, venceu o Pumas por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Cidade do México, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Com o resultado, a equipe venezuelana assumiu a liderança do Grupo 6, com quatro pontos. O único gol do jogo foi assinalado por Rafael Castellín, aos 40 minutos do primeiro tempo. Já os mexicanos, sem pontos e sem gols, tiveram sua situação complicada no torneio.