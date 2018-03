United acorda no 2º tempo, vira no fim e retoma vice-liderança

O Manchester United acordou no segundo tempo e precisou pressionar até os acréscimos da partida para conseguir a virada por 3 a 2 sobre o Crystal Palace nesta segunda-feira, fora de casa, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Inglês.

+ Sob os olhares de Tite, City bate Chelsea e abre 18 pontos na liderança

O time visitante esperou o adversário abrir dois gols de vantagem para iniciar a reação. Depois de muito insistir chegou à vitória em chute de fora da área de Matic, aos 46 minutos do segundo tempo. O gol no apagar das luzes garantiu o United na vice-liderança da competição, com 62 pontos, dois à frente do Liverpool, que caiu para terceiro.

O Crystal Palace, que contou com o goleiro brasileiro Diego Cavalieri no banco de reservas, ao permitir o empate, permaneceu na zona de rebaixamento da competição. O time acumulou o quinto jogo sem vitória e ocupa o 18º lugar, com 27 pontos.

Cavalieri foi apresentado como reforço do Crystal Palace na última sexta-feira. O brasileiro de 35 anos assinou contrato por pouco mais de dois meses, somente até o fim da temporada, após se desligar do Fluminense. A tendência é que assuma logo a titularidade

Isso porque o titular Wayne Hennessey demonstrou nesta segunda-feira que não vive bom momento. Enquanto a bola não chegou à sua meta, foi tudo bem. O Crystal Palace abriu o placar com Townsend, em chute de fora da área, aos dez minutos do primeiro tempo. A bola desviou em Lindelf e enganou De Gea. Logo no segundo minuto da etapa final, Aanholt aproveitou uma rápida cobrança de falta, avançou livre pela esquerda e ampliou para o time anfitrião.

O United finalmente acordou. Aos nove, diminuiu com gol de cabeça de Smalling. Passou a pressionar até que igualou o placar com Lukaku. Ele aproveitou rebote após bola no travessão e mandou para as redes. E, aos 46, Matic acertou belo chute de longe e o goleirão caiu atrasado.

O Manchester United, no próximo sábado, terá um duelo direto pela segunda colocação do Inglês, pois receberá o Liverpool, no Old Trafford, pela 30ª rodada. O Crystal Palace tentará encerrar o mau momento no mesmo dia, contra o Chelsea, fora.