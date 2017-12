Universidad Católica e LDU passam A Universidad Católica (CHI) e a LDU (EQU) também estão classificados para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Os dois perderam seus jogos, mas garantiram a vaga pelos gols marcados fora de casa. Em Quito, a LDU perdeu por 2 a 1 para o compatriota El Nacional, com gols de Cristian Lara (aos 12 minutos do primeiro tempo) e David Quiroz (aos 11 minutos do segundo tempo, de pênalti) para o El Nacional, com o peruano Roberto Palacios (aos 38 minutos do segundo tempo) para a LDU. Na partida de ida, a LDU venceu por 4 a 3, na casa do adversário. Agora, o time equatoriano enfrenta o The Strongest (BOL). Já a Universidad Católica perdeu para a Universidad de Chile por 1 a 0, sendo que o único gol da partida foi marcado por Hugo Droguett aos sete minutos do segundo tempo. No jogo de ida, a Universidad Católica havia vencido por 2 a 1 e, agora, enfrenta o Alianza Atlético, do Peru.