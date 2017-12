Universidad Católica e Nacional goleiam No complemento da rodada desta terça-feira da Copa Sul-Americana, duas goleadas: o Universidad Católica (CHI) ganhou por 5 a 0 do Alianza Atlético (PER), em Santiago, e o Atlético Nacional (COL) aplicou um 5 a 1 no Trujillanos (VEN), em Maracaibo. Os dois vencedores, agora, tem ampla vantagem para os jogos de volta destes confrontos, pelas oitavas-de-final do torneio continental, marcados para os dias 7 (Alianza x Universidad) e 8 de setembro (Atlético x Trujillanos).