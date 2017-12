Universidad Católica ganha de virada O Universidad Católica conseguiu nesta quinta-feira vencer de virada, por 2 a 1, o rival Universidad de Chile no confronto entre os times chilenos pela fase eliminatória da Copa Sul-Americana. Juan Manuel Oliveira abriu o placar logo aos dois minutos, mas Jorge Quinteros empatou aos 42 do primeiro tempo e Eduardo Rubio, de pênalti, aos 37 minutos do segundo tempo, garantiu a virada. O próximo jogo entre ambos é no dia 25/8.