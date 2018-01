Universidad Catolica ganha na Mercosul A Universidad Catolica derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Santiago, e eliminou a equipe argentina da Copa Mercosul. O resultado deixou o time chileno com 9 pontos ganhos e em segundo lugar no Grupo A, atrás apenas do Cerro Porteño, que tem 10. Já o atual bicampeão da Libertadores ficou com apenas 2 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Pablo Lenci e Francisco Arrue - Antonio Barijho descontou.