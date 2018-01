Universidad Católica precisa vencer A equipe do Univerdidad Católica do Chile enfrenta nesta quinta-feira o Boca Juniors, em Buenos Aires, pela Copa Mercosul. Os chilenos estão na segunda colocação do Grupo A, com 9 pontos, e precisam da vitória para continuar sonhando com a classificação nas quartas-de-final do torneio. Além disso, uma combinação de resultados será preciso para o Universidad conseguir ser um dos melhores segundos colocados entre todos os Grupos, e se classificar. O Boca Juniors já está desclassificado, com 3 pontos e nenhuma vitória, e jogará com um time reserva. O líder do Grupo A, com 10 pontos, é o classificado Cerro Porteño, que joga nesta quarta-feira contra o eliminado Vasco.