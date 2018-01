Universidad Católica tenta se isolar na liderança A Universidad Católica viajou otimista para a Colômbia, onde enfrenta o Deportivo Cali, nesta quinta-feira, às 23h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Sportv2. O empate com o lanterna da chave já deixará o time chileno isolado na liderança do Grupo 4, com um ponto a mais que o Corinthians. Uma vitória o deixa ainda mais próximo da classificação para as oitavas-de-final. "Um ponto não seria ruim, mas é pouco, uma vitória nos deixará mais otimistas", afirmou o técnico Jorge Pellicer, que não terá o lateral-esquerdo Pérez e o atacante Quinteros, contundidos. Os outros dois jogos movimentam a competição sul-americana nesta quinta-feira também interessam a clubes brasileiros. O Internacional garante seu lugar entre os dois primeiros do Grupo 6 se o Maracaibo não vencer às 20h, em Maracaibo, o Pumas, que perdeu os quatro jogos que já disputou. O atacante Maldonado, do Maracaibo, não acredita que o jogo será fácil, já que os mexicanos estão eliminados. "Pelo contrário, vão querer ganhar para mostrar dignidade", afirmou. Pelo Grupo 8, o mesmo do Paulista, o líder Libertad visita o lanterna El Nacional, em Quito, e fica bem perto da classificação com uma vitória. Na semana passada, em casa, o time paraguaio goleou por 4 a 1. Se perder novamente, o El Nacional praticamente dá adeus às chances de classificação.