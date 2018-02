Universidad classifica o Paysandu A equipe da Universidad Catolica, do Chile, derrotou o Cerro Porteño, por 2 a 1, nesta terça-feira, em Santiago, em jogo válido pelo Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Foi a primeira vitória da equipe chilena, que serviu para classificar matematicamente o Paysandu, líder do grupo, para as oitavas-de-final da competição sul-americana. O Universidad soma três pontos, contra quatro do Sporting Cristal, do Peru. O Cerro tem cinco, enquanto o Paysandu acumula dez pontos. Gioino aos nove e Jorge Campos, aos 25 minutos, ambos no segundo tempo, marcaram para a Universidad Catolica. Nuñez, aos 36, diminuiu para o Cerro.