Universidad defende liderança do Grupo 3 A Universidad de Chile defende a liderança do grupo 3 da Taça Libertadores da América, nesta quarta-feira, em La Paz, diante do The Strongest. Se uma vitória praticamente garante os chilenos, que somam seis pontos, nas oitavas-de-final da competição, a derrota elimina matematicamente o time boliviano, detentor de apenas um ponto. Na Venezuala, o Caracas receberá a visita do Tigres, que não poderá contar com seis titulares. Os mexicanos somam oito pontos no grupo 6, enquanto os venezuelanos somam apenas quatro.