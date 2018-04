Universidad do Chile quer repetir sucesso no Rio

Na opinião do técnico Jorge Sampaoli, porém, o adversário desta vez será mais complicado. Afinal, para ele, o Vasco é mais forte que o Flamengo. "Jogaremos contra a melhor equipe do Brasil e temos que estar bem compenetrados na partida para podermos vencer um time muito rápido, muito vertiginoso, e que seguramente tentar fazer valer o mando de campo", avaliou o treinador.

A preocupação com o Vasco é tão grande que a Universidad do Chile resolveu poupar os seus titulares no domingo, no clássico contra a Universidade Católica. Mesmo com reservas, empatou em 0 a 0. A equipe já tem assegurada a classificação para as quartas de final da competição, também com o primeiro lugar garantido. Invicta, a Universidad do Chile tem 11 vitórias e cinco empates, com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Cobreloa, a uma rodada do fim da fase de classificação.

Vasco e Universidad de Chile jogam nesta quarta-feira, às 21h50, em São Januário. A partida de volta é uma semana depois, em Santiago, no mesmo horário.