Universidad do Chile vence na Libertadores O Universidad do Chile entrou com o pé direito na Copa Libertadores da América de 2005. Ao vencer o Quilmes da Argentina, por 3 a 2, nesta terça-feira à noite, o time chileno assumiu a liderança do Grupo 3, o mesmo do São Paulo, e que tem ainda o The Strongest, da Bolívia. O clube brasileiro estréia no dia 3, fora de casa, contra o Strongest. Os gols do Universidad foram marcados por Marco Olea, Waldo Ponce e Manuel Iturra, enquanto Nelson Vivas e Diego Torres marcaram para os argentinos.