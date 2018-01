Universidad do Chile vence Sport Boys O Universidad do Chile foi até Lima nesta terça-feira e derrotou a equipe do Sport Boys por 2 a 0, em partida válida pelo Grupo II da Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados pelos volantes David Pizarro e Mauricio Tampe. A derrota confirma o péssimo momento vivido pelo futebol peruano. Desde que iniciou a Libertadores esta é a quarta vez que uma equipe peruana chega ao final da rodada sem somar pontos. No caso do Sport Boys, esta é a segunda derrota consecutiva na competição sul-americana. Na estréia, o time foi derrotado pelo Cerro Porteño, em Assunção. Além de Universidad e Sport Boys , o grupo II tem ainda as presenças de Palmeiras e Cerro. O time brasileiro ainda não estreou.