Universidade de Chile ganha de virada A Universidad de Chile derrotou nesta terça-feira de virada o The Strongest por 2 a 1, após tomar um gol contra do zagueiro Waldo Ponce aos 9 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o time da casa marcou duas vezes com Diego Rivarola. Com o resultado, a equipe chilena passa a liderar o Grupo 3, com seis pontos, dois a mais que o São Paulo que nesta quarta-feira enfrenta o Quilmes, na Argentina.