Universidade suíça cria "bolsa Havelange" Uma universidade suíça criou a "bolsa João Havelange" e distribuirá até US$ 120 mil por ano para pesquisadores de todo o mundo que queiram estudar ofuturo do futebol e suas implicações sociais, políticas, médicas e econômicas. A bolsa dada pela entidade, que leva o nome do ex-presidente da Fifa João Havelange, tem como objetivo incrementar os estudos sobre o gerenciamento e a ética no esporte mais popular do planeta. A "bolsa Havelange", dada pela Universidade de Neuchatel, é na realidade financiada pela Fifa, que pretende usar os trabalhos para uma eventual orientação de suas atividades. Segundo o secretário-geral da entidade, Patrick Blatter, cada estudante recebe até US$ 20 mil por ano para desenvolver seu trabalho, que posteriormente será publicado pela universidade. "Estamos abertos para receber propostas de pesquisas de todos os países, já que nosso objetivo é compreender o papel do futebol na sociedade moderna", afirmou Blatter. Entre os temas que são alvos de investigação está a vida dos jogadores africanos e latino-americanos que tentam a sorte no futebol europeu. Outro assunto que está sendo avaliado é a criação de uma entidade que monitore as implicações do futebol na sociedade. A universidade ainda não descarta que temas relacionados à medicina do esporte façam parte da agenda de pesquisa da "bolsa Havelange ".