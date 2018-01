Universitario e Racing ficam no 1 a 1 Universitario, do Peru, e Racing, da Argentina, empataram, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no jogo de abertura do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Artigas abriu o placar para o time peruano, aos 4 minutos do primeiro tempo. Aos 8, Pumar, contra, empatou a partida para os argentinos. Nacional e Oriente Petrolero, as outras equipes do grupo, ainda não estrearam na principal competição sul-americana.