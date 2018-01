Universitario garante classificação na Libertadores O Universitario, do Peru, garantiu sua classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores nesta terça-feira, ao empatar por 0 a 0 com o Nacional, do Paraguai, em Lima, no Peru. A vaga foi garantida no saldo de gols, já que o jogo de ida (em Assunção) havia terminado empatado por 2 a 2. Agora, o Universitario entra no grupo 5 da competição e vai enfrentar LDU, Rocha e o Vélez Sarsfield. A estréia será no Uruguai contra o Rocha, no próximo dia 7 de fevereiro. Quanto ao jogo desta terça-feira, a partida quase não terminou porque nos acréscimos houve uma confusão por uma garrafa de água atirada pelo banco do Universitario no goleiro do Nacional, Ignacio, que para revidar chutou a bola em direção aos reservas. O caso foi resolvido com a expulsão do goleiro.