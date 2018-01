Universitario vence na Libertadores O Universitario, do Peru, derrotou na noite desta quarta-feira, em Lima, a equipe boliviana do Oriente Petrolero por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores de América. Os peruanos lideram o Grupo 6, com 4 pontos, ao lado dos argentinos do Racing, com quem empataram na estréia. Os gols foram marcados por Jorge Artigas, de pênalti, aos 30 minutos da etapa inicial e por Jorge Huaman, aos 19 minutos do segundo tempo. A equipe paraguaia do Nacional e o Oriente, que só jogaram uma vez no torneio, ainda não pontuaram. Pelo Grupo 4, em Buenos Aires, os argentinos do Gimnasia golearam o Alianza Lima, do Peru, por 5 a 1 e assumiram a liderança do Grupo, com 4 pontos. Os cinco gols do Gimnasia foram marcados no primeiro tempo. O Alianza só marcou aos 34 minutos do segundo tempo. O Olímpia, do Paraguai, e o chileno Cobreloa têm 2 pontos e o Alianza soma 1.