Urawa, de Washington, é campeão da Copa do Imperador O Urawa Reds Diamonds, equipe do atacante brasileiro Washington (ex-Ponte Preta e Atlético-PR), sagrou-se campeão da Copa do Imperador do Japão nesta segunda-feira ao derrotar o Gamba Osaka por 1 a 0, em Tóquio. O clube dirigido pelo treinador alemão Guido Buchwald já havia ganho o título do Campeonato Japonês da temporada. O único gol da partida foi anotado aos 42 minutos do segundo tempo, pelo atacante Yuichiro Nagai. "Nunca é fácil conquistar dois títulos. Tivemos um pouco de sorte, mas quero dedicar esse título aos atletas. É uma ótima maneira para fechar três anos maravilhosos", disse Buchwald. Washington, que tem como companheiro o meia-atacante Robson Ponte (ex-Guarani), foi o grande destaque do Urawa na temporada. O atacante foi o artilheiro do Campeonato Japonês, com 26 gols, ao lado do compatriota Magno Alves, do Gamba. O ex-atleta do Atlético-PR já havia conseguido o mesmo feito no ano anterior, quando fez 22 gols com a camisa do Verdy Tokyo. Já em 2004, ele tornou-se o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro ao fazer 34 gols pela equipe de Curitiba.