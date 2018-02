Urawa Red Diamonds vai à semifinal no Mundial de Clubes

O Urawa Reds, do Japão, derrotou o time iraniano Sepahan por 3 a 1, nesta segunda-feira, com direito a um bonito gol do atacante brasileiro Washington, e será o adversário do Milan em uma das semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. Entretanto, a vitória sobre o muito debilitado Sepahan, é improvável que cause alguma dor de cabeça aos jogadores do Milan antes da partida de quinta-feira, em Yokohama. O atacante Yuchiro Nagai colocou o time da casa em vantagem, mandando para as redes após cruzamento rasteiro de Takahito Soma, aos 32 minutos de partida. Washington ampliou aos nove minutos do segundo tempo, depois de driblar o goleiro e tocar praticamente sem ângulo para o gol. Um gol contra de Hadu Aghily matou a partida. O Sepahan tentava vingar-se da derrota para o Uraea na final da Liga dos Campeões da Ásia do mês passado, mas praticamente não ameaçou o time japonês, até marcar um gol de consolação no final com o reserva Mahmoud Karimi. Uma boa partida contra o Milan servirá como compensação para o Urawa, que entrou em crise na última parte da temporada e perdeu o título da J-League na semana passada. A campanha do Sepahan foi prejudicada no Japão por uma gripe que atingiu a equipe desde a chegada ao país. O Boca Juniors, campeão da Copa Libertadores, estréia no Mundial contra o Etoile Sahel, da Tunísia, na outra semifinal da competição.