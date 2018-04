Urrutia e Tartá participam de treino no Fluminense

"O Urrutia foi liberado para o treino com bola e participou da atividade pela manhã com os demais jogadores sem limitações médicas. Já o Tartá voltou ao campo sem sentir dores na coxa esquerda", explicou o médico do clube, Adílson Camargo.

Por outro lado, o atacante Fred permanece em tratamento fisioterápico e segue fora da equipe. "O Fred continua no trabalho fisioterápico personalizado dentro da programação previamente estabelecida, inclusive com atividade na piscina", afirmou Camargo.

Já o atacante Adeílson, lesionado no empate com o Flamengo pela Copa Sul-Americana, deve correr em volta do campo na tarde desta segunda-feira.