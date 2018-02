Uruguai aposta em Diego Forlán A principal esperança de gol dos uruguaios está nos pés de Diego Forlán. O técnico Carlos Alberto Parreira sabe disso e já pediu aos zagueiros da Seleção uma atenção toda especial com o atacante, que marcou dois gols no empate em 3 a 3 entre as duas seleções no primeiro turno das Eliminatórias, em Curitiba, há um ano e meio. Jogador do Villareal, onde atua com sucesso ao lado do argentino Riquelme, Forlán é o atual vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, atrás apenas do camaronês Samuel Eto?o, do Barcelona. Antes, já havia atuado pelo Manchester United, onde era reserva, mas costumava entrar no segundo tempo dos jogos e marcar seus golzinhos. Para ele, há um significado especial em atuar contra o Brasil. O atacante é filho de Pablo Forlán, lateral que fez sucesso no São Paulo, onde atuou de 1970 a 76. "Tenho um carinho muito grande pelo Brasil. Meu pai sempre fala muito bem de lá", diz Diego Forlán. "Mas, em campo, vou procurar ajudar ao máximo a seleção de meu país". Com a ausência do meia Alvaro Recoba, Forlán se tornou o grande ídolo da atual seleção. Camisas com o seu número, o 21, são as mais procuradas pelos torcedores. O técnico Jorge Fossati deve mandar a campo nesta quarta-feira o seguinte time: Viera; Lugano, Montero e Lopez; Diogo, García, Delgado, Regueiro e Darío Rodríguez; Forlán e Zalayeta. Mais de 50 mil ingressos, dos 66 mil disponíveis, já foram vendidos. Os lugares a 20 pesos uruguaios (o equivalente a pouco mais de R$ 2) já se esgotaram. Os brasileiros terão um setor especial no estádio Centenário, com bilhetes que custam o equivalente a R$ 40.