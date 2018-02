Uruguai bate Argentina e segue vivo O Uruguai venceu a Argentina por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Montevidéu, e ainda sonha em se classificar à Copa da Alemanha. Agora, disputa a repescagem contra a Austrália, representante da Oceania, nos dias 12 e 16 de novembro. Se vencer, todos os sete campeões mundiais da história estarão presentes no Mundial de 2006. Nesta quarta-feira, em Montevidéu, argentinos e uruguaios desfizeram qualquer suspeita de resultado combinado com um jogo repleto de faltas, entradas violentas, muita raça e pouca técnica. A Argentina entrou com o que tinha de melhor, inclusive o atacante Tevez, do Corinthians. Porém, foi o Uruguai que tomou a iniciativa. Ninguém tirou o pé das divididas e o árbitro brasileiro Wilson de Souza Mendonça não coibiu as jogadas ríspidas. Era um jogo disputado, principalmente no meio-campo. E ficou ainda mais nervoso quando foi anunciado um gol da Colômbia, feito por Rey, de cabeça, sobre o Paraguai, resultado que tirava a vaga da repescagem dos uruguaios. Aos dois minutos do segundo tempo, o Uruguai chegou ao gol. Num cruzamento, Forlan ajeitou de cabeça e Recoba, com categoria, desviou do goleiro Abbondanzieri: 1 a 0. Era o gol da classificação. Com o gol de Recoba, o jogo ficou ainda mais quente. Os uruguaios aumentaram o vigor na disputa das jogadas e começaram a apelar para a cera. A ordem era segurar o ataque argentino de qualquer jeito. Aos 18 minutos, Forlan puxou um rápido contra-ataque e lançou Recoba, que driblou Abbondanzieri, mas demorou para concluir. Depois desse lance, o técnico Jorge Fossati trocou Recoba pelo volante Stoyanoff para garantir o resultado. No final, dois torcedores uruguaios invadiram o gramado, interrompendo o jogo por duas vezes. Tevez jogou os 90 minutos de jogo. Chutou três vezes ao gol, sofreu faltas e correu muito ? ajudou várias vezes a defesa argentina. Mas não evitou a derrota, que custou à Argentina a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para o Brasil, no critério de saldo de gols (18 a 12). Rodada - Em Santiago, o Chile foi incapaz de vencer o time misto do Equador. Empatou por 0 a 0 e ficou em sétimo lugar das Eliminatórias, com 22 pontos. Já a Colômbia foi valente. Venceu o Paraguai por 1 a 0, fora de casa, mas está fora da Copa da Alemanha. Terminou em 6º lugar, com 24 pontos. E no outro jogo das Eliminatórias Sul-Americanas, apenas para cumprir tabela, o Peru recebeu a Bolívia em Lima e goleou por 4 a 1.