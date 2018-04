Uruguai bate Itália em Roma e coroa 'ano perfeito'

A vitória sobre os italianos comprova o bom momento da seleção uruguaia, quarta do ranking da Fifa e quarta colocada na Copa do Mundo do ano passado. Campeão da Copa América em julho, quando encerrou um jejum de 16 anos sem títulos, o Uruguai também lidera com folga as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2014, com sete pontos em três jogos.

Nesta terça-feira, Oscar Tabarez teve as ausências de Forlán (machucado) e Suárez (poupado), além de ter deixado os titulares Egurén e Coates de início no banco. Loco Abreu, que poderia começar jogando no ataque, nem foi à Itália, uma vez que pediu para reforçar o Botafogo na reta final do Brasileirão.

Mas, do outro lado, a Itália tinha um problema tão grande quanto. Cassano e Rossi, dupla titular da equipe, está afastada por questões físicas - o primeiro tem problema cardíaco, o segundo operou o joelho - e não volta ao time antes de seis meses. No primeiro jogo sem eles, o técnico Cesare Prandelli escalou a seleção com Balotelli e Osvaldo, mas a dupla não funcionou, pecando demais nas finalizações.

O panorama do jogo também não ajudou os italianos. Logo com 2 minutos de bola rolando, Fernandez recebeu cruzamento rasteiro vindo da direita e, da marca do pênalti, bateu sem defesas para Buffon. Com consistência defensiva e perigoso no contra-ataque, o Uruguai segurou o 1 a 0 até o fim.

ALEMANHA VENCE - Outra seleção que coroou um ano perfeito nesta terça-feira foi a Alemanha. Jogando em Hamburgo, não tomou conhecimento da Holanda, vice-campeã mundial, e venceu por 3 a 0, com uma atuação convincente. Além de ter terminado as Eliminatórias com uma campanha 100%, a seleção alemã foi bem nos amistosos que fez contra equipes de expressão: venceu também Brasil e Uruguai, empatou com a Itália e com os países que vão sediar a Eurocopa: Polônia e Ucrânia, ambos fora de casa. A única derrota no ano foi para a Austrália, num amistoso.

Já a Holanda, que manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias até a última rodada, quando entrou em campo classificada e perdeu para a Suécia, fora de casa, segue sem convencer em amistosos. Neste ano, empatou com Brasil, Uruguai e Suíça e só venceu a Turquia.

Nesta terça, a Holanda saiu perdendo para a Alemanha com um gol logo aos 15 minutos. Klose recebeu na área e tocou para Muller marcar, de primeira. Em seguida, aos 26, o artilheiro da Lazio deixou o seu, completando cruzamento de Özil.

No segundo tempo, Klose devolveu a assistência. Após bela troca de passes, o centroavante recebeu de Özil na cara do goleiro, mas preferiu rolar para o jogador do Real Madrid empurrar a bola para o fundo das redes.