Uruguai chama Martín Silva e De Arrascaeta para a Copa América

O técnico Óscar Tabárez, do Uruguai, anunciou nesta segunda-feira uma lista com 27 jogadores pré-convocados para a Copa América deste ano, no Chile. Entre os nomes, estão dois que atuam no Brasil: o goleiro Martín Silva e o meia De Arrascaeta, que desfalcarão, respectivamente, Vasco e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tabárez ainda fará quatro cortes antes da competição continental.

Tanto Martín Silva quanto De Arrascaeta vinham sendo convocados para os amistosos do Uruguai e, por isso, já eram esperados na lista. Como os jogadores devem se apresentar à seleção no dia 1.º de junho e a final da Copa América está marcada para 4 de julho, tanto o goleiro quanto o meia podem ficar de fora de sete rodadas do Brasileirão.

Mas eles não foram os únicos conhecidos do futebol brasileiro convocados. O meia Crístian "Cebolla" Rodríguez, que rescindiu contrato com o Grêmio na semana passada após uma passagem relâmpago e marcada por lesões, também foi chamado. Assim como Fucile, ex-Santos, Álvaro Pereira, ex-São Paulo, Arévalo Rios, ex-Botafogo, e Nicolás Lodeiro, ex-Botafogo e Corinthians.

O principal nome da lista é o atacante Edinson Cavani, uma vez que Luis Suárez, maior jogador do país na atualidade e destaque do Barcelona, ainda está impedido de defender o Uruguai em competições oficiais graças à dura suspensão sofrida após a mordida em Chiellini durante a Copa do Mundo do ano passado.

Outra ausência é o veterano zagueiro Diego Lugano, ex-São Paulo, mas esta por opção do treinador, já que o jogador acertou com um clube, o Hacken, da Suécia, e voltou a atuar somente em abril, após nove meses parado. O zagueiro Martín Cáceres e o meia Gastón Ramírez, lesionados, também estão fora.

Confira a lista de pré-convocados da seleção uruguaia:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Martín Silva (Vasco) e Rodrigo Muñoz (Libertad-PAR).

Defensores: Maxi Pereira (Benfica-POR), Matías Aguirregaray (Estudiantes-ARG), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Diego Godín (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sunderland-ING), Emiliano Velázquez (Getafe-ESP), Gastón Silva (Torino-ITA), Álvaro Pereira (Estudiantes-ARG), Mathías Corujo (Universidad de Chile-CHI) e Jorge Fucile (Nacional-URU).

Meio-campistas: Camilo Mayada (River Plate-ARG), Álvaro González (Torino-ITA), Carlos Sánchez (River Plate-ARG), Arévalo Ríos (Tigres-MEX), Walter Gargano (Napoli-ITA), Guzmán Pereira (Universidad de Chile-CHI), Nicolás Lodeiro (Boca Juniors-ARG) e Cristian Rodríguez (sem clube) e Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro).

Atacantes: Diego Rolan (Bordeaux-FRA), Jonathan Rodríguez (Benfica-POR), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain-FRA), Cristhian Stuani (Espanyol-ESP) e Abel Hernández (Hull City-ING).