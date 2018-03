Uruguai cogita contratar Luxemburgo A humilhante derrota em casa para a Venezuela por 3 a 0 deve acabar com a carreira de Juan Ramón Carrasco como técnico do Uruguai e também pode colocar fim aos dias de desempregado de Vanderlei Luxemburgo. Segundo a imprensa uruguaia, o brasileiro é um dos nomes bem cotados para assumir o comando da seleção. Outros treinadores comentados são Jorge Fossati (Liga Deportiva Universitária), Sergio Markarián (que classificou o Paraguai para a Copa do Mundo de 2002), Washington Tabarez (dirigiu o Uruguai na Copa de 90) e Gregorio Perez (ex-técnico do Peñarol). Vanderlei Luxemburgo está parado desde que foi demitido do Cruzeiro, dia 27 de fevereiro. Ele chegou a ser procurado pelo Fluminense para assumir a vaga deixada por Valdir Espinosa, mas não aceitou. Em seguida, passou duas semanas viajando pela Europa e vendo partidas. Ele gostaria de trabalhar no futebol europeu, mas um detalhe pode atrapalhar seus planos: o fato de ter em seu "currículo" uma condenação por sonegação fiscal. A embaixada da Espanha no Brasil já disse que esse detalhe torna muito difícil a concessão de um visto de trabalho para o treinador dirigir um time do país. Juan Ramón Carrasco começou a cair em desgraça em janeiro, quando dirigiu a seleção Sub-23 no Pré-Olímpico do Chile e voltou para casa sem nenhuma vitória, além de ter irritado os dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) por não ter comparecido a algumas entrevistas coletivas e ter criticado os jogadores. Em fevereiro, o Uruguai foi derrotado pela Jamaica num amistoso. E quarta-feira veio a humilhação suprema, com o baile que a seleção tomou da Venezuela. "Não vou decidir nada de cabeça quente, mas sem dúvida é preciso analisar a situação. O resultado de quarta-feira foi desastroso", disse Eugenio Figueredo, presidente da AUF.