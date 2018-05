Uruguai confirma boa fase e conquista a Copa de 1930, a primeira da história

Bicampeã olímpica nos anos de 1924 e 1928, a seleção uruguaia teve o direito de ser sede da primeira edição de uma Copa do Mundo, que não teve fase eliminatória e só contou com 13 equipes, pois os vários representantes europeus, como as poderosas Inglaterra e Alemanha, não quiseram enfrentar as longas viagens de navio a vapor.

A seleção brasileira, por causa de uma briga política entre as federações de São Paulo e do Rio, só foi representada por jogadores dos times cariocas. Craques como Friendenreich, Feitiço e Del Debbio, que jogavam em clubes paulistas, ficaram de fora.

Preguinho, autor do primeiro gol brasileiro em copas, na derrota por 2 a 1 para a Iugoslávia, dividia seu tempo com a natação e o remo.

Com isso, a “Celeste Olímpica” ganhou a competição com certa facilidade. O jogo mais complicado foi exatamente a final, diante dos rivais argentinos, que terminaram o primeiro tempo em vantagem no placar por 2 a 1.

Mas empurrados por seus fanáticos torcedores, os uruguaios buscaram a virada e o técnico Alberto Suppici pôde levantar a taça “Vitória às Asas de Ouro”.

FICHA DA FINAL DA COPA DE 1930

URUGUAI 4 X 2 ARGENTINA

URUGUAI - Ballesteros; Nasazzi e Mascheroni; Andrade, Fernández e Gestido; Dorado, Scarone, Castro, Cea e Iriarte, Técnico: Alberto Suppici.

ARGENTINA - Botasso; Dellatorre e Paternoster; Suarez, Nonti e Evaristo; Mario Evaristo, Ferreira, Stábile, Varallo e Peucelle. Técnicos: Francsco Olazar e Juan Jose Tramutola.

GOLS: Dorado aos 12 e Peucelle aos 20 e Stábile aos 37 minutos do primeiro tempo. Cea aos 12, Iriarte aos 23 e Castro aos 44 do segundo tempo.

JUIZ: John Langenus (BEL)

DATA: 30 de julho de 1930

PÚBLICO: 68.346

LOCAL: Estádio Centenário, em Montevideu.

CAMPANHA DO URUGUAI

1 a 0 - Peru

4 a 0 – Romênia

6 a 1 – Iugoslávia

4 a 0 – Argentina

GRANDES SELEÇÕES

Uruguai e Argentina

GRANDES JOGOS

Argentina 6 x 3 México

Uruguai 6 x 1 Iugoslávia

Uruguai 4 x 2 Argentina

NÚMEROS DA COPA

13 participantes

70 gols (média 3,89 por jogo)

18 jogos

8 gols – Stábile (Argentina) – maior artilheiro

10 gols Argentina - melhor ataque

434.500 público total

Média 24.139 por jogo

3 estádios

1 sede