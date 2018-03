Uruguai confirma lista e Martín Silva e Arrascaeta desfalcam Vasco e Cruzeiro

O técnico Óscar Tabárez confirmou nesta quarta-feira a lista final do Uruguai para jogos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da Rússia. E vai desfalcar Vasco e Cruzeiro na reta final dos Estaduais por causa das convocações do goleiro Martín Silva e do meia-atacante De Arrascaeta.

A dupla foi mantida na lista de 23 jogadores chamados para os jogos do torneio amistoso a ser disputado na China, na cidade de Nanning. A relação inicial tinha 27 jogadores, anunciados no começo do mês, mas o treinador fez quatro cortes nesta quarta, mantendo os "brasileiros".

O Uruguai enfrentará a República Checa no dia 23 deste mês. O quadrangular amistoso terá ainda País de Gales e China. Deste confronto sairá o futuro rival dos uruguaios três dias depois, na final ou na disputa do terceiro lugar. Para estes jogos, Tabárez convocou força máxima, incluindo os atacantes Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e Luis Suárez, do Barcelona.

Com a convocação, Martín Silva vai desfalcar o Vasco na semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, no dia 21 ou 22, e também na eventual decisão, no dia 25. Arrascaeta, por sua vez, vai perder os dois jogos das semifinais do Campeonato Mineiro, marcadas para os dias 21 e 25 deste mês.

A lista de Tabárez, a última antes da convocação final para o Mundial, tem como maior novidade o volante Lucas Torreira, de apenas 22 anos. Ele defende a Sampdoria, da Itália, e foi chamado pela primeira vez. O treinador voltou a chamar ainda o meia Gastón Ramírez, também da Sampdoria, que ficara fora das últimas convocações.

Na atual relação de jogadores, 21 deles atuam fora do país. Somente Cristian Rodríguez e Guillermo Varela jogam no futebol uruguaio, ambos no Peñarol.

Confira a lista dos convocados da seleção do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Martín Campana (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético Madrid), José María Giménez (Atlético Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gastón Silva (Independiente), Sebastián Coates (Sporting), Guillermo Varela (Peñarol) e Martín Cáceres (Lazio);

Meio-campistas: Carlos Sánchez (Monterrey), Matías Vecino (Inter de Milão), Nahitan Nández (Boca Juniors), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Rodrigo Bentancur (Juventus), Gastón Ramírez (Sampdoria), Lucas Torreira (Sampdoria), Diego Laxalt (Genoa) e Cristian Rodríguez (Peñarol);

Atacantes: Cristhian Stuani (Girona), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Maximilano Gómez (Celta) e Luis Suárez (Barcelona).