Uruguai confirmado na Copa América A seleção uruguaia confirmou nesta segunda-feira a participação na Copa América, que começa em dois dias na Colômbia. O time, que viaja nesta terça-feira para Medellin, se reuniu com a associação de jogadores, decidindo participar apesar dos problemas de segurança na Colômbia. O técnico Víctor Púa convocou 22 jogadores, dos quais somente dois atuam no exterior: Fleurquin, do Sturm Graz da Áustria, e Carlos María Morales, do Toluca do México. Fleurquin, no entanto, disse que não poderá ir a Colômbia e deve ser substituído. Os jornalistas uruguaios que estarão no torneio pediram garantias de segurança para trabalhar na competição.