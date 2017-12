Uruguai consegue vencer o Paraguai O Uruguai venceu na noite desta quarta-feira o Paraguai por 1 a 0, com gol de Montero aos 32 minutos do segundo tempo, e volta a ficar diretamente na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2006. A vitória leva os uruguaios aos 14 pontos, assumindo assim a quarta colocação na classificação (sem contar o resultado do jogo Peru x Chile). Já os paraguaios ficam com 16 pontos, na terceira posição.