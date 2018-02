Uruguai convoca torcida contra Brasil O Uruguai está convocando sua torcida para o jogo que fará contra o Brasil, dia 30, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Tanto que a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) decidiu baixar o preço dos ingressos para a partida - o mais barato, por exemplo, custará 20 pesos, cerca de 2 reais. Os ingressos começarão a ser vendidos apenas 3 dias antes do jogo. Haverá uma rodada das Eliminatórias antes desse confronto, no dia 27, quando o Brasil recebe o Peru e o Uruguai vai ao Chile. "O objetivo é que o estádio esteja cheio e que a seleção tenha muito apoio popular em um jogo considerado essencial para o futuro", explicou o porta-voz da AUF, lembrando que haverá ingressos um pouco mais caros, chegando até 390 pesos, cerca de 40 reais. Com 14 pontos, a seleção uruguaia está em 5º lugar nas Eliminatórias - apenas os 4 primeiros garantem vaga na Copa. Já o Brasil é o vice-líder, com 20, atrás apenas da Argentina.