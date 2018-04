Uruguai derrota a Inglaterra no Mundial Sub-20 A seleção uruguaia estreou bem neste sábado no Mundial Sub-20, disputado no Egito, e venceu a Inglaterra por 1 a 0 com bonito gol de Tabaré Viudez, marcado a seis minutos do fim. Com os três pontos somados, o Uruguai está na segunda colocação do Grupo D, com um gol marcado a menos do que Gana.