Uruguai derrota Colômbia por 3 x 1 e reascende sonho da Copa

Com esta vitória, os uruguaios acumulam 21 pontos e estão na sexta posição. A Colômbia é a sétima colocada, com 20 pontos.

Luis Suárez abriu o placar para o Uruguai, aos 6 minutos do primeiro tempo. A Colômbia, no entanto, empatou aos 18 minutos da segunda etapa.

Andrés Scotti e Sebastián Eguren completaram para o Uruguai aos 30 e 42 minutos do tempo final.

Do torneio continental, se classificam para a Copa as primeiras quatro seleções, enquanto o quinto colocado disputará repescagem com uma equipe da Concacaf.

Na partida disputada no Estádio Centenário de Montevidéu, o árbitro paraguaio Carlos Torres expulsou Carlos Valdez do Uruguai aos 29 minutos e Teófilo Gutiérrez da Colômbia aos 46.

Nas últimas duas décadas, a seleção "celeste" se classificou apenas aos Mundiais da Itália, em 1990, e da Coreia e do Japão, em 2002. A Colômbia, no entanto, participou do evento pela última vez na França, em 1998.

